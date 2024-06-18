Ученые выяснили, существуют ли смешанные эмоции

В недавнем исследовании нейробиологи из Университета Южной Калифорнии обнаружили, что мозг проявляет отчетливую нейронную активность при переживании смешанных и противоречивых эмоций, вроде «горького счастья». Научная статья вышла в Cerebral Cortex.

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Смешанные эмоции — обычное явление, но они недостаточно изучены по нескольким причинам. Часто считается, что эмоции существуют только в диапазоне от негативных до позитивных, и легче изучать одно чувство за раз.

«Трудно реалистично вызвать сложные эмоции в лаборатории», — говорит Йонас Каплан, до цент кафедры психологии и один из авторов исследования.



Новое исследование выяснило, что смешанные чувства вызывает уникальная нейронная активность в областях миндалевидного тела и прилежащего ядра мозга. Она отличается от активности мозга, наблюдаемой, когда испытуемый сообщает о чистой, положительной или отрицательной эмоции.

«Мы не только обнаружили активность мозга, которая коррелировала со смешанными эмоциями, но и обнаружили, что она оставалась стабильной с течением времени. Вы не мечетесь между негативом и позитивом. Это очень уникальная, смешанная эмоция за длительный период», — говорит Энтони Ваккаро, ведущий автор исследования.



Пока испытуемые смотрели короткометражный анимационный фильм, ученые следили за активностью их мозга с помощью аппарата магнитно-резонансной томографии. Исследователи выбрали «One Small Step» («Один маленький шаг») от TAIKO Studios из-за его способности вызывать одновременно радостные и грустные чувства.

Исследователи также смогли предсказать, когда испытуемый собирается справиться с эмоциями: изменить реакцию с негативной на позитивную. Определенные области мозга, такие как островковая кора, демонстрировали в этом случае значительные изменения.