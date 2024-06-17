Съедобные роботы — неоднозначный проект европейских ученых

Съесть робота на обед — дело недалекого будущего: разработчикам лишь нужно преодолеть некоторые технические препятствия. В этом уверены участники проекта RoboFood, цель которого — объединить роботов и еду. Результаты их работы опубликованы в журнале Nature Reviews Materials.

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Авторы исследования считают, что роботизированная пища может открыть целый спектр новых возможностей. Например, съедобные роботы могли бы обеспечить точную доставку лекарств и мониторинг состояния здоровья, облегчить вакцинацию диких животных, сократить электронные отходы и создать новые гастрономические впечатления. Разработка таких устройств продвинулась вперед и обещает положительные результаты. Над решением этой задачи работают ученые из Швейцарии, Нидерландов, Великобритании и Италии. Совместный проект RoboFood был запущен в 2021 году.

«Мы все еще выясняем, какие съедобные материалы действуют аналогично несъедобным. Например, желатин может заменить резину, рисовое печенье похоже на пену, шоколадная пленка защитит роботов во влажной среде, а смесь крахмала и танина имитирует клей», — рассказал Дарио Флореано, директор Лаборатории интеллектуальных систем Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария).



Пока речь идет о создании компонентов для роботов. Например, уже существует съедобный захват — конструкция из желатина, с помощью которой можно взять яблоко, а потом съесть и ее. В 2023 году исследователи разработали первую съедобную батарею. На ее полюсах используются рибофлавин (витамин В2) и кверцетин из миндаля и каперсов, а также активированный уголь для облегчения переноса электронов и водоросли нори для предотвращения короткого замыкания. Пищевая батарейка шириной 4 см, покрытая пчелиным воском, работает при напряжении 0,65 В, и ее можно проглотить без вреда для здоровья. Две съедобные батарейки, соединенные последовательно, могут питать светодиод около 10 минут.

Как только компоненты будут готовы, можно будет говорить о производстве съедобных роботов. На сегодняшний день ученым удалось собрать частично съедобные системы. В 2022 году они сконструировали дрон с крыльями из рисового печенья, склеенного желатином, а также создали робота с пневматическими желатиновыми ножками и съедобным датчиком наклона.

На пути к созданию рецепта полностью съедобных механизмов исследователи столкнулись с рядом проблем. Пока непонятно, как люди и животные воспримут роботизированную пищу — активную и автономную. По-прежнему сложно создать полностью съедобную электронику с транзисторами. Очень трудно соединить те части, где применяется электричество (батареи и датчики), с теми, которые используют жидкости и давление для перемещения (приводы). После интеграции всех компонентов придется решать и другие задачи: уменьшить детали, увеличить срок хранения роботизированной пищи и придать ей приятный вкус.