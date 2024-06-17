Ученые придумали способ тратить больше калорий при ходьбе

Daily Mail: при ходьбе неравномерном шагом расходуется больше калорий. Многие сторонники ЗОЖ ставят себе ежедневную цель проходить 10 000 шагов, чтобы быть в форме и не набирать вес. Учёные из Массачусетского университета в США придумали, как ходить меньше, а энергии при этом тратить больше. Оказалось, всё дело в длине шагов.

© РИА Новости

Как проводили эксперимент

В эксперименте участвовали добровольцы со средним возрастом 24 года и весом в районе 70 кг. В течение пяти минут они ходили по беговой дорожке, а специальная система записывала их среднюю длину шага. Потом они ходили ещё пять минут, но уже с разной длиной шага — на 5–10% больше или меньше обычной.

Что выяснили

Учёные отслеживали расход энергии по объёму выдыхаемого углекислого газа. Оказалось, что, когда испытуемые шли неравномерным шагом, они расходовали немного больше энергии. Изменения были небольшими, но выраженными, отметили исследователи.

О чём это говорит

Авторы исследования предполагают, что так происходит, потому что при переходе от короткого шага к длинному и наоборот людям приходится задействовать больше мышц, чтобы поддерживать равновесие. Особенно это актуально для пожилых людей с неврологическими заболеваниями, так как они ходят неравномерно, а значит, тратят на это больше энергии.

Есть ещё один способ тратить больше калорий при ходьбе — ходить спиной наперёд. Вот какие бонусы можно получить, если практиковать такую зарядку.