Студенты МАИ разработали технологию 3D-печати лечебной обуви

Студенты Московского авиационного института разработали технологию 3D-печати полного цикла для производства лечебной обуви нестандартных размеров. Эксклюзивные товары необходимы людям, испытывающим трудности с поиском нужной продукции из-за особого строения ног. Об этом сообщает ТАСС.

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В составе команды «Прорыв», занимающейся внедрением аддитивных технологий, сегодня семь студентов МАИ. В первую очередь, их разработка будет интересна производителям персонализированной обуви: мастерским и компаниям, специализирующимся на ортопедии.

По словам разработчиков, полного аналога их изобретению не существует. Как рассказал один из участников проекта, студент кафедры 601 «Космические системы и ракетостроение» МАИ Дмитрий Жарков, хорошо продвинулись в этом вопросе китайские эксперты. Однако у них нет главного: возможности оперативно обрабатывать запрос клиента в режиме полного цикла — то есть производить замеры, сразу создавать 3D-модель колодок для лечебной обуви и тут же приступать к печати, исключая долгое ожидание.

— Существуют два традиционных способа доработки стандартной колодки лечебной обуви. Первый — фрезеровка заготовки на станке с ЧПУ, второй — наращивание стандартной колодки для получения нужной формы. Эти процессы либо характеризуются большой трудоёмкостью, либо требуют дорогостоящего оборудования. Мы предлагаем третий способ: изготовление колодки на 3D-принтере по трёхмерной модели, полученной в результате сканирования ног клиента в шоуруме компании. Такой способ позволяет уменьшить влияние человеческого фактора и существенно сократить себестоимость производства, — пояснил студент МАИ.



Так, если ранее конкуренты «Прорыва» могли предложить клиентам колодки, лишь приближённо соответствующие форме их ног, то теперь у потребителя будет возможность приобрести действительно идеальный по посадке товар.