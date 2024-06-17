Ученые призвали убрать со стола обработанное мясо

Исследований, связывающих питание и образ жизни с развитием разного рода заболеваний, в том числе колоректального рака, становится все больше.

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Как рассказала в своем Telegram-канале онколог и проктолог Елена Смирнова со ссылкой на отчет, который подготовил Американский институт исследований рака (AICR), один из самых сильных факторов, повышающих риск развития недуга, - избыток жира в организме.

Ученые считают, что стоит рассмотреть отказ от обработанного мяса. Доказано, что колбаса, бекон, сосиски (чем больше человек потребляет подобной пищи, тем хуже) повышают риск развития онкологии. Ранее специалисты и вовсе заявили, что 50-граммовая ежедневная порция переработанного мяса увеличивает риск онкологии на 18%. То есть, опасность растет с каждой порцией.

Что еще нужно учитывать?

"Будьте активны. Регулярные физические упражнения снижают риск развития колоректального рака", - отметила Елена Смирнова.



Безусловно, стоит следить за количеством алкоголя, если не получается полностью от него отказаться.

Что касается еды, которая потенциально может снизить риски развития рака кишечника, то это не только фрукты, овощи, цельное зерно, бобовые, но и такие продукты как молоко, сыр и йогурт.

Много вопросов у пациентов вызывает красное мясо - сколько его допустимо есть. Как отметила Елена Смирнова, употребление, например, говядины, свинины, баранины стоит ограничить - до шести порций (каждая - размером с колоду карт) в неделю.

Ранее проктолог объяснила, как избежать нарушений в работе кишечника. Помимо питания и физических нагрузок, важно ходить в туалет в одно и тоже время. Как правило, это напрямую зависит от приема пищи и режима сна. Поэтому специалисты рекомендуют есть в одно и то же время. Спать лучше всего укладываться не позже 11 часов вечера.