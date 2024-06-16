Ученые выяснили, как повысить шансы на здоровое старение

Замена двух часов просмотра ТВ на легкую физическую активность повышает шансы на здоровое старение. Это показало исследование, опубликованное в журнале JAMA Network Open.

© Газета.Ru

Ученые проанализировали собранные за 20 лет данные 45 тысяч пациентов. Каждые два часа ежедневного сидячего просмотра телевизора приводили к снижению шансов на здоровое старение на 12%. Замена их на два часа легкой физической активности увеличивала вероятность здорового старения на 6%.

Люди, которые спали менее семи часов сна в сутки, достигали такого же улучшения даже при замене одного часа просмотра ТВ на час физической активности. В предыдущих исследованиях были получены аналогичные результаты для физической активности средней интенсивности.

Участники с большим временем просмотра ТВ в среднем были старше, менее образованы, курили или употребляли алкоголь, страдали гипертонией и ожирением, а также хуже питались.

По оценкам других работ, только 10-35% взрослых старше 69 лет достигают «здорового старения».

Ранее врач назвала крупу, которая помогает снижать уровень холестерина.