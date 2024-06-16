Назван сок, снижающий риск развития болезней сердца

Ученые кафедры акушерства и гинекологии медицинского и стоматологического университета Токио установили, что употребление несоленого томатного сока снижает кровяное давление и уровень «плохого» холестерина в организме. Эти два фактора являются ключевыми в повышении риска развития болезней сердца. Результаты исследования опубликованы в журнале Food Science & Nutrition (FSN).

В исследовании приняли участие 184 мужчины и 297 женщины. В течение одного года добровольцы должны были потреблять томатный сок в увеличенных количествах. Отмечается, что норма потребления определялась каждым испытуемым по своему усмотрению.

До начала и по окончании исследования ученые попросили добровольцев предоставить образцы крови для двухэтапной оценки показателей кровяного давления и уровней липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) в крови. Под понятием ЛПНП понимается так называемый «плохой холестерин», переносимый особыми молекулами низкой плотности. Холестерин ЛПНП считается «плохим», так как при его избытке в стенках сосудов возникают бляшки, которые могут ограничивать движение крови по сосуду, что грозит атеросклерозом и значительно повышает риск заболеваний сердца (ишемической болезни, инфаркта) и инсульта.

Отмечается, что другим весомым фактором риска таких патологий выступает повышенное кровяное давление (гипертония).

Результаты показали, что вследствие употребления томатного сока артериальное давление у 94 участников с нелеченной прегипертонией или гипертонией значительно снизилось. Систолическое кровяное давление «упало» в среднем с 141,2 до 137,0 мм рт. ст. (миллиметров ртутного столба) а диастолическое — с 83,3 до 80,9 мм рт. ст. Уровень холестерина ЛПНП у 125 участников снизился в среднем с 155,0 до 149,9 мг/дл.

Ученые добавили, что такие полезные эффекты проявлялись как у мужчин, так и у женщин. Кроме того, томатный сок оказался эффективным в снижении давления и уровня ЛПНП у представителей разных возрастных групп. Это значит, что продукт может использоваться в целях профилактики болезней сердца большинством людей.

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