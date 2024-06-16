Ученые заставили табачные кусты производить компоненты смесей для вскармливания младенцев

Американские ученые из Калифорнийского университета в Беркли создали генетически модифицированное (ГМ) растение, способное производить питательные элементы, близкие к веществам из натурального женского молока. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Food (NatFood).

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Команда взяла за основу куст Nicotiana benthamiana, или табак Бентама — близкий родственник обычного табака, произрастающий в Австралии.

Ученые перепрограммировали механизм производства сахара в растениях, который отвечает за соединение простых сахаров, называемых моносахаридами, в обширные массивы разветвленных цепей сложных сахаров.

Как показали эксперименты, ГМ-табак Бентама способен вырабатывать олигосахариды женского молока (ОЖМ), которые стимулируют развитие здоровых кишечных бактерий и оказывают благотворное влияние на иммунную систему новорожденных.

Исследователи вставили гены, предназначенные для производства специфических ферментов, необходимых для сборки основных сахаров, в различные ОЖМ. Генетически модифицированные растения произвели 11 известных олигосахаридов.

Грудное молоко содержит около 200 различных ОЖМ. Они не перевариваются грудным ребенком, но служат пищей для бактерий, которые колонизируют кишечник в течение первых недель жизни. ОЖМ снижают риск вирусных и бактериальных инфекций и могут иметь другие преимущества для здоровья.

По мнению специалистов, технология может проложить путь к выпуску молочной смеси, близкой по составу к натуральному питанию для младенцев.

Ранее ученые нашли способ очистить ячмень от токсичного алкалоида грамина.