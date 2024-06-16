Как отличить психопата от адекватного человека

Американские ученые провели исследование на основе допросов более 200 преступниц, осужденных за тяжкие преступления, разработав метод определения психических отклонений по внешним признакам человека, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на крупнейший международный научный издательский дом Elsevier.

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Ученые изучили видео с разговорами 213 преступниц. Несмотря на то, что в этом эксперименте участвовали женщины, результаты актуальны и для мужчин. Более того, некоторые «сигнализирующие» о расстройстве показатели у мужчин проявляются отчетливее.

Ученые заметили, что большинство психопатов во время разговора держат голову прямо и неподвижно, при этом их эмоциональность крайне низка. По мнению специалистов, люди с психопатическими чертами характера могут пытаться скрыть истинные эмоции во время разговора, поэтому пытаются сидеть с «каменными» лицами.

Исследователи сделали вывод, что чем больше у человека подобных психопатических черт, тем выше его склонность к манипулированию, лжи, бессердечности, импульсивности, безответственности, отсутствию раскаяния, а также предрасположенности к криминальной разносторонности и ведению антисоциального образа жизни.