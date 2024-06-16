Ученые нашли новый негативный эффект от лишения сна для функций мозга

Мексиканские ученые из Автономного университет Нуэво-Леон изучили, как мозг воспринимает и обрабатывает информацию в условиях депривации (лишения) сна. Оказалось, что бессонная ночь значительно ухудшает концентрацию и скорость обработки информации. Исследование опубликовано в научном журнале Experimental Brain Research (EBR).

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Большинству людей трудно обрабатывать несколько событий, когда они происходят разом или идут друг за другом. Это явление известно как «моргание внимания». Оно представляет собой паузу, во время которой мозг переключается между стимулами. Команда сосредоточилась на том, как отсутствие сна влияет на задержки в восприятии.

Исследователи провели эксперимент с участием 22 студентов в возрасте около 17 лет. Все добровольцы были здоровы и не имели проблем со сном. Они провели в лаборатории шесть дней. В ходе тестов участники спали не менее восьми часов в течение первых двух ночей, а затем бодрствовали 24 часа подряд.

Для измерения внимания ученые использовали задачу под названием «Быстрая последовательная визуальная презентация» (RSVP). В этом задании студентам нужно было идентифицировать две целевые цифры, смешанные с серией отвлекающих букв, быстро отображаемых на экране компьютера. Точность определения этих чисел в разные промежутки времени помогла измерить мигание внимания.

После 24 часов без сна способность участников точно определять целевые числа значительно снизилась.

Лишение сна продлило время, в течение которого молодые люди пытались определить второе целевое число. В норме моргание внимания происходит с интервалом 200–500 миллисекунд, но участники, лишенные сна, испытывали трудности даже с интервалом 600 миллисекунд. Это изменение предполагает значительное ухудшение способности мозга быстро обрабатывать последовательные стимулы.

Участники также допустили больше ошибок, определив целевые числа в неправильном порядке во время лишения сна, особенно в интервалах до 400 миллисекунд. Такое увеличение количества изменений порядка предполагает, что лишение сна продлевает период, в течение которого мозг интегрирует множество стимулов, что приводит к спутанности сознания.

Концентрация вернулась в норму после того, как добровольцам дали отдохнуть в течение двух следующих суток без ограничений по времени сна.

По словам исследователей, депривация сна увеличивает вероятность и частоту ошибочных действий. Это может привести к самым разным последствиям: от безобидных опечаток при наборе текста до нажатия на педаль газа вместо тормоза за рулем транспортного средства.

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