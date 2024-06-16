Ученые назвали диету, снижающую риск летального исхода на треть

Ученые из Гарвардского университета, наблюдавшие за более чем 200 тысячами здоровых взрослых американцев в течение 34 лет, выявили связь "экологически чистой" диеты, в которой овощи и фрукты составляют не менее половины ежедневного рациона человека, с более низким риском преждевременной смерти, пишет Daily Mail.

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Такая диета не является исключительно вегетарианской. Человеку можно употреблять яйца, рыбу, мясо, но в ограниченных количествах - не более 50 грамм в день. Для сравнения: средний бургер из говядины весит 78 грамм. При этом основной белок рекомендуется получать из орехов, бобов и чечевицы.

Участников исследования оценивали по тому, насколько их рацион близок к "экологически чистой" диете. Выяснилось, что у 10% людей, которые наиболее тщательно соблюдали диету, риск преждевременной смерти был почти на треть ниже, чем у остальных испытуемых.

Также у них на 14% был ниже риск смерти, связанной с сердечно-сосудистыми заболеваниями, на 10% ниже вероятность смертности от рака и на 47% ниже вероятность смерти от респираторных заболеваний.

При этом авторы исследования отмечают, что "экологически чистая" диета полезна не только для людей, но и для планеты, поскольку ее соблюдение снижает количество выбросов парниковых газов на 29% по сравнению с обычным рационом.

Ранее китайские врачи развенчали миф о том, что яйца вредны для сердечно-сосудистой системы, и даже предположили, что ежедневная доза этого продукта может принести большую пользу, чем считалось ранее.