Ученые нашли «помогающий» распространяться раковым клеткам в организме ген

Исследование провели специалисты общего онкологического центра штата Массачусетс. Его результаты опубликованы в журнале Nature Cell Biology.

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Учёные объяснили, что активность некоторых генов позволяет раковым клеткам вызывать изменения в окружающей их среде и перемещаться в другие области организма, образуя вторичные опухоли.

Чтобы выявить конкретные гены, способствующие появлению таких очагов, исследователи провели эксперимент на мышах. После идентификации различных генов, активность которых увеличилась в метастатических клетках, специалисты по отдельности «отключили» каждый из них.

Результаты показали, что подавление гена Gstt1 не оказало влияние на первичные раковые клетки мышей, но лишило способности расти и распространяться.