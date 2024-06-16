Ученые рассказали о новом подходе в лечении жирной печени

Исследование, проведенное учеными из Университета Генриха Гейне в Дюссельдорфе, раскрыло потенциально новый подход к борьбе с жировой болезнью печени (ЖБП) — состоянием, которое все чаще приводит к печеночной недостаточности.

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Исследование, опубликованное в журнале Nature Cardiovascular Research, рассказывает о том, как насыщенные жирные кислоты вызывают выработку SEMA3A, сигнальной молекулы, которая закрывает важнейшие «окна» в кровеносных сосудах печени. Это закрытие препятствует транспортировке жира из печени, усугубляя накопление жира и потенциально приводя к воспалению печени и серьезным осложнениям.

Команда продемонстрировала на мышиных моделях, что ингибирование SEMA3A обращает этот процесс вспять, вновь открывая «окна» и уменьшая накопление жира в печени, тем самым улучшая ее работу. Доктор Экхард Ламмерт (Eckhard Lammert), автор исследования, ожидает, что эти результаты могут проложить путь к новым терапевтическим стратегиям для профилактики и лечения ЖБП, потенциально предотвращая его прогрессирование до более тяжелых заболеваний печени, таких как цирроз и рак.

Необходимы дальнейшие исследования для подтверждения этих результатов и изучения их применимости в клинических условиях.