Ученые выяснили, почему яркий свет заставляет нас чихать

Американские ученые из Кливлендской клиники изучили связь между воздействием яркого света и чихательным рефлексом у людей. Это свойство оказалось генетической особенностью, встречающейся у каждого третьего (33%) человека в мире, сообщает портал Live Science.

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Специалисты охарактеризовали это явление как аутосомно-доминантный синдром непреодолимой гелиоофтальмической вспышки, или световой чихательный рефлекс (СЧР). Он возникает при резкой смене освещения, например, когда человек выходит из тени здания на залитую солнцем площадку или включает мощную лампу в темной комнате.

Как выяснили ученые, СЧР оказался доминантным генетическим признаком, это значит, что человек имеет 50% шанс унаследовать такую реакцию, если она была у одного из его родителей.

Выраженность светового чихательного рефлекса может варьироваться от человека к человеку. У некоторых такое чихание случается лишь изредка. У других яркий свет может спровоцировать неконтролируемое чихание несколько раз подряд.

Ученые до сих пор не уверены, что именно вызывает световое чихание. Одна из теорий заключается в том, что яркий свет может стимулировать тройничный нерв, ветви которого пронизывают лицо.

Световое чихание обычно безвредно, хотя из-за него человек может на секунду отвлечься в опасной обстановке. Чтобы побороть рефлекс, специалисты рекомендуют носить солнцезащитные очки в солнечную погоду. При этом антигистаминные препараты, которые принимают при аллергии, не помогают против СЧР.

Еще один потенциальный способ предотвратить световое чихание — нажать пальцем под носом пальцем в горизонтальном положении. Это давление может либо подавлять раздражение, которое тройничный нерв может испытывать от яркого света, либо мешать нервным сигналам, вызывающим СЧР.