Исследование: лишний вес ускоряет старение мозга на 12 лет

Учёные из Пекинской больницы дружбы Столичного медицинского университета обнаружили, что высокий индекс массы тела (ИМТ) связан с уменьшением объёма мозга, увеличением поражений белого вещества и нарушением его микроструктурной целостности. Исследование опубликовано в журнале Health Data Science.

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Авторы в течение 16 лет изучали влияние веса на нейровизуализационные характеристики у взрослых в возрасте от 25 до 83 лет. Оказалось, что высокий ИМТ ускоряет старение мозга на рекордные 12 лет. Это особенно заметно у людей моложе 45 лет и старше 60 лет.

Высокий совокупный ИМТ вреден для здоровья мозга, особенно для молодых людей до 45 лет, где он соответствует примерно 12-летнему старению мозга. Для улучшения здоровья мозга рекомендуется поддерживать ИМТ ниже 26,2 кг/м².

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