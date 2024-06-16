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Китайские учёные назвали полезные и вредные для здоровья кожи продукты

Здоровье кожи во многом зависит от питания. Некоторые продукты могут оказывать положительное влияние, другие же ускоряют её старение, отмечают учёные из китайского Университета Ланьчжоу.

Ученые назвали полезные и вредные для здоровья кожи продукты
© Чемпионат.com

С помощью генетического анализа команда изучила возможные причинно-следственные связи между потреблением различных продуктов питания и проблем с кожей. Результаты опубликованы в журнале Archives of Dermatological Research.

Исследование показало, что употребление жирной рыбы снижает вероятность старения кожи. Употребление салата или сырых овощей связано с более низким риском развития рака кожи.

Между тем кофе и свинина ассоциируются с повышенным риском старения кожи. Кроме того, потребление говядины, шампанского и белого вина связано с высокой вероятностью меланомы, а хлеба — рака кожи, связанного с кератиноцитами (основные клетки эпидермиса кожи человека).

Наука