Ученые выявляют риски не из праздного любопытства: чем больше «подсказок» известно науке, тем проще предположить то или иное заболевание и вовремя начать лечение.

Исследования подтверждают, что зависят они не только от пола и возраста, но и от социально-экономического статуса. Новая научная работа проливает свет на связь ряда заболеваний с уровнем дохода, пишет SNWS.

Эксперты из Финляндии проанализировали данные 280 тысяч человек в возрасте от 35 до 80 лет. Выяснилось, что люди с более высоким социально-экономическим статусом в большей степени подвержены риску развития рака молочной железы, простаты и других видов онкологии.

Впрочем, это не значит, что люди с низким доходом могут похвастаться отменным здоровьем — им свойственны диабет, артрит, депрессия, алкоголизм и рак легких.

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