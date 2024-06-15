Ученые выяснили главный признак психопата

Психопатия – это психическое расстройство, характеризующееся отсутствием сочувствия, эмпатии и раскаяния. Люди с психопатическими чертами часто манипулируют другими, не испытывая угрызений совести, и могут быть опасны для общества. Но как распознать такого человека? Американские ученые из Университета Нью-Мексико, проанализировав результаты 10-летнего исследования, нашли характерный признак, который может помочь выявить психопатические наклонности в общении.

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Эксперимент проводился на женщинах, отбывающих наказание в тюрьмах, но результаты оказались подходящими и для мужчин. Ученые обнаружили, что люди с психопатическими чертами в разговоре практически не двигают головой. Они не кивают, не качают головой, не наклоняют ее – она остается абсолютно неподвижной.

Исследователи предполагают, что такая неподвижность является защитным механизмом, позволяющим психопатам скрывать свои истинные эмоции. Возможно, им просто неинтересно, что происходит в разговоре, и они не считают нужным демонстрировать какие-либо реакции.

Неподвижная голова в сочетании с другими признаками психопатии может стать тревожным сигналом. Например, отсутствие зрительного контакта, монотонный голос, безэмоциональное выражение лица, склонность к лжи и манипуляциям могут дополнительно подтвердить подозрения.

Важно понимать, что неподвижная голова – это всего лишь один из признаков, и его присутствие не означает, что человек обязательно является психопатом. Однако, если вы замечаете этот признак в сочетании с другими тревожными сигналами, стоит быть бдительным и не доверять этому человеку.