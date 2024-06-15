Ученые создали «умные» капсулы для мониторинга здоровья

Научные разработки в Университете Южной Калифорнии привели к созданию «умных» капсул, способных отслеживать состояние желудочно-кишечного тракта в реальном времени. Эти капсулы оборудованы сенсорами, способными не только обнаруживать газы в желудке, но и точно определять их местоположение благодаря новейшей системе носимой электроники.

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Исследование, которое скоро будет опубликовано в журнале Cell Reports Physical Science, представляет значительный прорыв в области технологий для приема внутрь организма. Ученые видят в этих капсулах потенциал стать своеобразным «Фитбитом для кишечника», позволяя рано обнаруживать заболевания.

Использование подобных носимых сенсоров уже демонстрировало большой потенциал для отслеживания функций организма, но до сих пор возможности отслеживания внутриорганных устройств оставались ограниченными. Новые материалы и протоколы позволяют точно отслеживать расположение капсул в желудочно-кишечном тракте с использованием магнитного поля, создаваемого носимым устройством на футболке.

Другим важным элементом разработки стало создание оптической сенсорной мембраны, реагирующей на наличие аммиака в кишечнике. Это позволяет использовать капсулы для ранней диагностики язвенной болезни, гастрита и рака желудка.