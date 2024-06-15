Найден новый способ усиления иммунитета против рака

Ученые из Университета Турку в Финляндии сделали прорыв в области иммунологии, обнаружив новую функцию белка TIMP-1. Этот белок, ранее известный своим свойством защищать клетки и ткани от повреждений, оказался ключевым элементом в защите иммунной системы от рака.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Genes & Immunity, TIMP-1 вырабатывается дендритными клетками, которые активизируют иммунные ответы и способствуют распознаванию и уничтожению раковых клеток. Белок усиливает противоопухолевый иммунитет, стимулируя как сам себя, так и окружающие иммунные клетки.

Открытие ученых Университета Турку может значительно повысить эффективность современных иммунотерапий при раке. Увеличение уровня TIMP-1 или воздействие на его негативные регуляторы в опухолях с ослабленным иммунным ответом может привести к новым терапевтическим методам.

Кроме того, эти результаты важны и для борьбы с вирусными и бактериальными инфекциями, поскольку механизм действия TIMP-1 универсален.