Новый иммунный биомаркер поможет в диагностике рака яичников

Ученые сообщили о находке нового иммунологического биомаркера, который может стать отправной точкой для ранней диагностики рака яичников и потенциально спасти жизни. Открытие было опубликовано в журнале Cell Reports Medicine.

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Рак яичников является пятым по частоте причиной смерти от рака среди женщин. Более 90% случаев диагностируются на поздних стадиях, что затрудняет лечение.

Рак яичников успешно лечится на ранних стадиях, но существующие тесты не всегда способны обнаружить микроскопические метастазы, развивающиеся чаще всего в маточных трубах. Однако открытие нового иммунологического биомаркера открывает потенциал изменить ситуацию для многих женщин.

Исследование проводилось Южно-Западного медицинского центра в Далласе, где анализировались рецепторы Т-клеток (TCR) в более чем 500 образцах крови у пациентов с предраковым состоянием, а также у здоровых контрольных групп из Национального медсестринского исследования здоровья. TCR — это белки, присутствующие на Т-клетках, которые распознают и связываются с чужеродными веществами.

Анализ показал, что на ранних стадиях рака яичников, за два-четыре года до обычной диагностики, здоровая иммунная система реагирует значительно сильнее, производя измеримый биомаркер. Это позволяет отслеживать заболевание в определенные сроки, до изменения иммунного ответа организма, и начинать лечение раньше.