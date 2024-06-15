Выявлена новая угроза для здоровья детского мозга

Изменения климата сказываются на здоровье детского головного мозга. Какую угрозу для эмбрионального развития несет потепление, выяснили французские ученые. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

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Наблюдения показали, что понижение температуры воздуха влияет на формирующийся мозг эмбриона. В младенческом и ясельном возрасте он отрицательно реагирует на экстремальную жару. В результате этого при развитии головного мозга у ребенка замедляется миелинизация и созревание белого вещества. Эти последствия климата грозят долгосрочными проблемами с психикой и когнитивными способностями.

Детский организм сильнее взрослого подвержен скачкам температуры из-за незрелых механизмов терморегуляции. Как показало исследование, мозг особо восприимчив к изменениям температурного фона в период с третьего месяца беременности до 2,6 года. Предыдущие исследования уже выявили корреляцию между экстремальной погодой и появлением у детей тревожности, депрессии и агрессивного поведения.

Ранее стало известно о влиянии климатического кризиса на здоровье мозга в течение жизни. На фоне потепления усугубляются симптомы мигрени, болезни Альцгеймера, менингита, рассеянного склероза, деменции и эпилепсии. Экстремальные температуры также ухудшают самочувствие страдающих от шизофрении, депрессии, тревожности и провоцируют инсульт.