Исследование: пенисы российских мужчин выросли на 7%. Кто ещё вошёл в десятку самых прорывных
Эволюция не стоит на месте и затрагивает многие аспекты жизни. Например, выяснилось, что размер мужского достоинства у россиян с годами только растёт.
По статистическим данным, средняя длина пениса в России выросла на 7%, то есть почти на 1 см. Этот результат отправил её в десятку самых прогрессивных стран.
Специалисты провели исследование, которое наглядно показало, как менялась средняя длина пениса у жителей разных стран. По статистическим данным от World Population Review, самые крупные мужские пенисы нашлись в:
- Судане;
- Демократической республике Конго;
- Эквадоре;
- Республике Конго;
- Гане;
- Нигерии;
- Венесуэле;
- Ливане;
- Колумбии;
- Камеруне.
Но при этом есть рейтинг и тех, у кого размеры пусть и не самые большие, зато они менялись к лучшему. Среди них оказались:
- Венесуэла;
- Демократическая республика Конго;
- Нигерия;
- Новая Зеландия;
- Колумбия;
- Судан;
- Великобритания;
- Австралия;
- Польша;
- Россия.
По данным от исследователей, размены мужского достоинства россиян за последние два года увеличились на 7%, то есть почти на 1 см. Иными словами, было 13,2, а стало 14,2 см. Но есть списки стран и с обратной динамикой. В тройку антилидеров такого перечня вошли Италия, Южная Корея и Таиланд.
Есть нюанс
По словам учёных, нужно понимать, что в эти данные может закрасться ошибка. Дело в том, что все изменения в спокойном и эрегированном состоянии замеряли сами участники исследования. Именно поэтому они могли предоставить не совсем правдивые данные, чтобы выглядеть солиднее.
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