Исследование: пенисы российских мужчин выросли на 7%

Эволюция не стоит на месте и затрагивает многие аспекты жизни. Например, выяснилось, что размер мужского достоинства у россиян с годами только растёт.

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По статистическим данным, средняя длина пениса в России выросла на 7%, то есть почти на 1 см. Этот результат отправил её в десятку самых прогрессивных стран.

Специалисты провели исследование, которое наглядно показало, как менялась средняя длина пениса у жителей разных стран. По статистическим данным от World Population Review, самые крупные мужские пенисы нашлись в:

Судане; Демократической республике Конго; Эквадоре; Республике Конго; Гане; Нигерии; Венесуэле; Ливане; Колумбии; Камеруне.

Но при этом есть рейтинг и тех, у кого размеры пусть и не самые большие, зато они менялись к лучшему. Среди них оказались:

Венесуэла; Демократическая республика Конго; Нигерия; Новая Зеландия; Колумбия; Судан; Великобритания; Австралия; Польша; Россия.

По данным от исследователей, размены мужского достоинства россиян за последние два года увеличились на 7%, то есть почти на 1 см. Иными словами, было 13,2, а стало 14,2 см. Но есть списки стран и с обратной динамикой. В тройку антилидеров такого перечня вошли Италия, Южная Корея и Таиланд.

Есть нюанс

По словам учёных, нужно понимать, что в эти данные может закрасться ошибка. Дело в том, что все изменения в спокойном и эрегированном состоянии замеряли сами участники исследования. Именно поэтому они могли предоставить не совсем правдивые данные, чтобы выглядеть солиднее.

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