В России доказали безопасность метода очистки водоемов

Ученые Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН совместно с коллегами из Университета Вэньчжоу доказали безопасность омагничивания воды для развитых живых организмов.

© Ferra.ru

Этот перспективный способ очистки водоемов от сине-зеленых водорослей, вызывающих цветение и выделяющих опасные токсины, теперь может стать экологичным и эффективным решением.

В рамках исследований ученые использовали технологию оценки адаптации живых организмов, включая измерение сердечных сокращений у красных болотных раков. Эксперименты показали, что обработанная магнитным полем вода не оказывает ни острого, ни хронического воздействия на многоклеточных животных.

Эти результаты подтверждают, что метод омагничивания воды может избирательно уничтожать токсичные водоросли без вреда для других водных организмов. Это открытие имеет потенциал для широкого применения в борьбе с экологической проблемой цветения водоемов, улучшая качество воды и защищая здоровье людей.