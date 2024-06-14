В Томске создали молекулу для лечения рака молочной железы

Томские ученые совместно с коллегами разработали таргетную молекулу на основе каркасных белков для терапии в онкологии.

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Таргетная терапия - один из наиболее эффективных методов лечения разных видов опухолей. Рост раковых клеток блокируется посредством вмешательства в механизм действия определенных молекул.

Однако основная проблема таргетных молекул заключается в том, что они малого размера и обладают небольшим периодом полувыведения. Ученым научно-исследовательского центра "Онкотераностика" Томского политеха удалось модифицировать экспериментальную таргетную конструкцию и улучшить ее фармакокинетические свойства. Результаты исследования опубликованы в Journal of Controlled Release.

"Основными звеньями в таргетном терапевтическом препарате выступают таргетная молекула белковой природы и цитотоксин, - объясняет старший научный сотрудник научно-исследовательского центра Мария Ларькина. - Между ними размещаются дополнительные фрагменты большой молекулярной массы, состоящие из аминокислот. Они являются биоразлагаемыми и не имеют токсического воздействия на организм. Это позволяет максимально увеличить размер таргетной конструкции и тем самым увеличить период полувыведения".



Результаты исследований на лабораторных мышах показали, что период полураспада таргетных молекул с улучшенными фармакокинетическими свойствами увеличился на несколько часов. А чем дольше молекула циркулирует в организме, тем больше доставляет цитотоксического агента до целевой опухоли и метастаз.

На ее основе экспериментальной таргетной конструкции создадут новые препараты для терапии рака молочной железы.