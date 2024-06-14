Ученые создали микророботов для доставки лекарств в легкие

Инженеры Калифорнийского университета в Сан-Диего создали микроскопических роботов, способных плавать по легким и доставлять противораковые препараты непосредственно к метастазам опухолей.

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Исследование, опубликованное 12 июня в журнале Science Advances, показало, что у мышей такой подход подавляет рост и распространение метастазов в легких, тем самым повышая выживаемость по сравнению с контрольными группами.

Для создания микророботов ученые химически соединили наполненные лекарством наночастицы с поверхностью клеток зеленых водорослей. Водоросли обеспечивают движение микророботов, позволяя наночастицам эффективно плавать по легким и доставлять лекарственный груз к опухолям.

Наночастицы представляют собой крошечные биоразлагаемые полимерные сферы, загруженные противоопухолевым препаратом доксорубицином и покрытые оболочками красных кровяных телец.

Это покрытие выполняет критическую функцию: оно защищает наночастицы от иммунной системы, позволяя им достаточно долго находиться в легких для противоопухолевого воздействия.

Данная формула переноса наночастиц с помощью водорослей безопасна, отметили исследователи. Материалы, используемые для создания наночастиц, биосовместимы, а зеленые водоросли Chlamydomonas reinhardtii признаны безопасными для использования Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.