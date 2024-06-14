ИИ улучшил помощь экзоскелетов при ходьбе и беге

Ученые из Университета Северной Каролины разработали метод, использующий искусственный интеллект и компьютерное моделирование для тренировки роботизированных экзоскелетов, чтобы они помогали пользователям экономить энергию при ходьбе, беге и подъеме по лестнице.

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Разработанная система обучает экзоскелеты в симуляции, что устраняет необходимость длительных тестов с участием людей. Это позволяет пользователям сразу же использовать экзоскелеты, не тратя время на их настройку.

Тесты показали, что участники исследования тратили на 24,3% меньше энергии при ходьбе в экзоскелете, 13,1% меньше при беге и 15,4% меньше при подъеме по лестнице. Эти результаты демонстрируют значительное снижение энергозатрат благодаря новым экзоскелетам.

Методика также может быть применена для помощи людям с ограниченными возможностями. В планах исследователей — тестирование экзоскелетов на пожилых людях и людях с неврологическими заболеваниями, а также улучшение роботизированных протезов для ампутантов.