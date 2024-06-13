Найден новый способ диагностики рака щитовидной железы

Новая диагностическая система "Cell-Block" - так называемый метод "клеточного блока" для распознавания злокачественных опухолей щитовидной железы - разработали и стали применять в НМИЦ эндокринологии Минздрава России.

Этот метод сам по себе не новый, появился он лет пять тому назад на стыке цитологии и гистологии, как гибридная методика, позволяющая на ранних стадиях выявлять раковые клетки в тех или иных тканях. Но вот для диагностики онкозаболеваний эндокринных органов этот метод применен впервые.

"В хирургической практике лечения злокачественных опухолей щитовидной и околощитовидных желез метод совмещения данных, получаемых гистологическим и цитологическим способами, оказался очень ценным, - пояснил "РГ" заведующий вторым хирургическим отделением НМИЦ эндокринологии, доктор медицинских наук Владимир Ванушко. - Этот гибридный метод дает возможность врачам обнаружить заболевание на ранней стадии и минимизировать ошибки идентификации злокачественных клеток и их локализации".



Важно, что применяемая методика позволяет с высокой точностью установить, где конкретно находится очаг поражения.

"Это помогает хирургам выбрать правильную тактику вмешательства и существенно повышает шансы на полное излечение", - подчеркнул онколог и хирург, главный научный сотрудник Центра диагностики и лечения нейроэндокринных опухолей в ЭНЦ Владимир Эдуардович.



По информации врачей-клиницистов Центра эндокринологии, около 15% первичных биопсий дают малоинформативные результаты.

"Усовершенствованная диагностика "Cell-Block" более точно и эффективно выявляет опухолевые поражения щитовидной железы и другие онкоэндокринные патологии, - отмечает директор НМИЦ эндокринологии, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева. - Эту методику мы планируем запатентовать и включить в новые клинические рекомендации Минздрава России, вступающие в силу с 1 января 2025 года".



Новый метод диагностики также хорошо работает у пациентов, которым невозможно провести биопсию, или при невыявленной первичной локализации опухоли и метастазов рака.

"Методика "Cell-Block" представляет собой следующую череду процедур: после выполнения пункции щитовидной железы клетки (пунктат) в транспортной питательной среде поступают в лабораторию. У нас этот процесс полностью автоматизирован: все образцы быстро доставляются по пневматической почте, - рассказала руководитель отдела фундаментальной патоморфологии Эндокринологического центра Лилия Урусова. - Далее биоматериал помещают в центрифугу, и на выходе получается максимально чистый клеточный осадок. Он фиксируется в растворе формалина, чтобы свести к минимуму потери информативных клеток. Следующий шаг - помещение материала в парафиновый блок. Это нужно для того, чтобы сохранить архитектуру ткани, а именно первозданное взаимодействие клеточных элементов во взятом биообразце. По сравнению с традиционными методами, именно технология клеточных блоков позволяет хранить препараты неограниченное время с неизмененной структурой белков и ДНК".



Для пациентов, которые обращаются в НМИЦ эндокринологии за так называемым "вторым мнением", технология клеточных блоков повышает шансы точной дооперационной диагностики, а значит, и на своевременное и эффективное хирургическое лечение, - заключила специалист.