Как кишечная флора влияет на наше поведение

Кишечные бактерии, по-видимому, играют роль в принятии решений. К такому выводу пришла группа учёных из Университета Сорбонны и Боннского университета.

© Чемпионат.com

Как оказалось, состав кишечной флоры также влияет на наше поведение. А согласно новому исследованию, опубликованному в журнале PNAS Nexus, приём определённых пробиотиков может повысить чувство справедливости.

Учёные изучили влияние семинедельного приёма пищевых добавок Lactobacillus и Bifidobacterium на принятие решений в ультимативной игре у 101 участника (51 экспериментальная группа, 50 контрольная группа). По сравнению с приёмом плацебо использование пробиотиков повысило готовность участников отказаться от денежного вознаграждения, если с ними обошлись несправедливо в игре. Их чувство справедливости возросло.

По мнению экспертов, это изменение в принятии социальных решений связано со снижением уровня тирозина, предшественника дофамина в сыворотке крови натощак, что предполагает возможную механическую связь по оси кишечник-мозг. Авторы добавляют, что изменения в сторону более здоровой кишечной флоры привели к тому, что участники стали менее рациональными и более чувствительными к социальным соображениям.