Назван неожиданный фактор риска инсульта у молодых

Ученые из Хельсинкского университета (Финляндия) обнаружили, что пародонтит (воспаление окружающих зубы тканей) значительно увеличивает риск инсульта у людей моложе 50 лет. Результаты исследования опубликованы в журнале Dental Research.

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В исследовании приняли участие добровольцы, перенесшие инсульт в возрасте от 20 до 50 лет по невыясненным причинам. Ученые проанализировали историю болезни каждого испытуемого, сосредоточившись на оценке состояния здоровья их полостей рта.

Результаты показали, что пародонтит чаще встречался у участников с инсультом, чем у здоровых добровольцев (контрольной группы). Это заболевание не только повышало риск инсульта в возрасте до 50 лет, но и влияло на его тяжесть — глубокое и сильное воспаление окружающих зубы тканей коррелировало с более обширными поражениями головного мозга. Также было установлено, что вероятность инсульта после удаления зубов и лечения корневых каналов оставалась повышенной в течение трех месяцев после проведения вмешательства.

Ученые объяснили, что здоровый, сбалансированный микробиом полости рта при пародонтите может измениться. Некоторые вредоносные бактерии могут начать размножаться, питаясь тканями, разрушенными воспалением. В норме организм выводит эти бактерии из кровотока, однако для людей с открытым овальным отверстием в межпредсердной перегородке они представляют особый риск.

Открытое овальное окно (ООО) сердца — отверстие, расположенное между левым и правым предсердием. Оно работает как клапан и в норме имеется у каждого плода и необходимо для эмбрионального кровообращения. Попадание патогенных бактерий в кровоток при неполном закрытии овального отверстия у взрослого может повышать риск образования тромбов, закупоривающих мозговые сосуды (ишемического инсульта).

Ранее было установлено, что потеря обоняния может указывать на проблемы с сердцем.