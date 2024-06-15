Ученые предложили метод лечения рака с помощью наночастиц

Ученые предложили новый метод лечения рака с помощью наночастиц, активируемых ближним инфракрасным излучением (NIR). Разработка позволяет одновременно вырабатывать три типа молекул, уничтожающих опухоль: оксид азота (NO), активные формы кислорода (ROS) и активные формы азота (RNS).

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Исследование опубликовано в журнале Opto-Electronic Advances.

Наночастицы состоят из берлинской лазури, которая высвобождает NO при лазерном воздействии, и фотосенсибилизатора Ce6, размещенного на их поверхности. Такая комбинация обеспечивает одновременную фотодинамическую и фототермическую терапию опухоли.

Выделяемый NO взаимодействует с ROS, образуя RNS, значительно усиливающие противоопухолевый эффект и стимулирующие иммунный ответ организма.

Лабораторные исследования показали высокую эффективность данного метода по сравнению с традиционной терапией. Лечение наночастицами PBNO-Ce6 привело к росту числа цитотоксических T-лимфоцитов (убивающих опухолевые клетки) в 2,7 раза и снижению регуляторных T-клеток (подавляющих иммунный ответ) на 62%.

Ученые считают, что данная методика может стать важной частью комплексного лечения рака в сочетании с иммунотерапией или химиотерапией.