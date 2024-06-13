ИИ оказался эффективнее врачей в диагностике рака простаты

Искусственный интеллект (ИИ) чаще обнаруживает рак простаты и вызывает вдвое меньше ложных тревог по сравнению с радиологами. Это подтверждает международное исследование, координированное медицинским центром университета Радбауд и опубликованное в The Lancet Oncology. Впервые большая международная команда прозрачно оценила и сравнила ИИ с оценками радиологов и клиническими результатами.

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В условиях увеличивающейся нагрузки на радиологов из-за частых МРТ простаты у мужчин с высоким риском, ИИ может значительно помочь. В рамках проекта PI-CAI было организовано соревнование между командами ИИ и радиологами, в котором использовали более 10,000 МРТ-сканов.

ИИ выявил почти на 7% больше значимых случаев рака простаты и на 50% меньше ложных подозрений. Если эти результаты подтвердятся в дальнейших исследованиях, это может значительно облегчить работу радиологов и улучшить точность диагностики, снижая количество ненужных биопсий. Однако, разработанный ИИ еще нуждается в валидации и пока не доступен в клинической практике.