Ученые проверили безопасность родов в воде

Ученые выяснили, что для женщин с неосложненной беременностью роды в воде не несут опасности. Результаты исследования опубликованы в журнале BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology.

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Авторы работы проанализировали данные о родах более 87 тысяч женщин с неосложненной беременностью, которые использовали погружение в воду во время родов для смягчения боли. При этом женщин иногда просят выйти из бассейна перед самим процессов родов. Как выяснили ученые, прерывать процесс необязательно.

Около половины всех женщин, использовавших бассейн во время родов, родили в воде. Тяжелые разрывы наблюдались у каждой 20-й пациентки из рожавших впервые и у каждой сотой из рожавших ранее. 3% новорожденных нуждались в антибиотиках или нахождения в неонатальном отделении. Частота этих и других осложнений была сопоставима при родах в воде и на суше.

Роды проходили под контролем акушеров, которые могли вовремя рекомендовать женщине выйти из бассейна, чтобы получить медицинскую помощь.