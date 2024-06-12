Создана система перевозки донорского сердца при температуре тела

Специалисты Московского физико-технического института (МФТИ) создали уникальное устройство для перевозки донорского сердца с целью трансплантации. Как сообщили в пресс-службе МФТИ, новая методика впервые в РФ позволяет перевозить сердце в машине скорой помощи при температуре тела, и допустимый срок перевозки при этом продлевается.

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"Это первая в нашей стране система, в которой орган перевозят при температуре тела. Наиболее популярная методика перевозки органа на льду сохраняет способность сердца к пересадке на протяжении максимум 4-5 часов. Российское изобретение может делать это более 6 часов. Создатели уже обладают опытным образцом системы, которую можно разместить в автомобиле скорой помощи", - отметили в пресс-службе.



Вместо криогенных растворов, останавливающих сокращение мышц, ученые решили использовать раствор "Нормакор". В его состав входят полисахариды и ионы, которые останавливают биение сердечной ткани и при этом поддерживают ее жизнеспособность при температуре тела. "Нормакор" является отечественным инновационным препаратом.

Также ученые предложили оригинальную технологию мониторинга состояния сердца. Поскольку при транспортировке оно не бьется, медик не может снять привычные показатели его сократительной активности такие, как ЭКГ, давление в камерах и т. д. Вместо этого в МФТИ придумали, как оценивать состояние органа с помощью обычной видеокамеры и нескольких источников света. При этом сердце никак не повреждается, и медики получают всю нужную на момент пересадки информацию.

"На сокращения сердца уходит очень много энергии, поэтому их остановка может продлить время жизни органа. А если сделать это максимально аккуратно, без сосудистых нарушений и спазмов, этот срок еще увеличивается. "Нормакор" за счет своего состава прекращает сердцебиение, а за счет мониторинга состояния и метаболизма органа мы можем при необходимости проводить с ним разные манипуляции и увеличивать окно трансплантации", - рассказал член авторского коллектива Андрей Бережной.



В ближайшем будущем коллектив планирует приспособить устройство для перевозки также и других внутренних органов.