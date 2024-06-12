Российские ученые разработали натуральные чернила для 3D-печати овощей

В России создали натуральные чернила для 3D-печати овощей и фруктов из необычного сырья. Эти чернила, разработанные в Вятском государственном университете, включают в состав цельные растительные клетки, что позволяет максимально приблизить текстуру продуктов к натуральным, пишет РИА Новости.

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Технология 3D-печати пищи активно развивалась последние 15 лет, но до сих пор не удавалось точно имитировать текстуру растительных тканей. Теперь, благодаря использованию природных культур и включению цельных клеток, удалось преодолеть эту проблему. Исследование длилось два года и стоило около шести миллионов рублей, частично покрытых грантом Российского научного фонда.

Особым ноу-хау стало использование растений, таких как рябина и бодяк полевой, которые ранее не рассматривались в качестве пищевого сырья. Это позволило ускорить процесс наращивания биомассы. Важным элементом также стали гидроколлоиды, такие как агар-агар и каррагинан, которые помогают формировать трехмерные объекты.