Ученые разработали противозачаточный гель для мужчин

Учёные протестировали недавно разработанный гель, предназначенный для мужской контрацепции. Результаты клинических испытаний были представлены на конференции Эндокринного общества.

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Мужской противозачаточный гель сочетает в себе два гормона: ацетат сегестерона и тестостерон. Препарат подавляет выработку спермы быстрее, чем аналогичные экспериментальные гормональные методы контроля над рождаемостью у мужчин, отмечают авторы.

В исследование были включены 222 мужчины, которые ежедневно использовали противозачаточный гель в течение трёх недель. Препарат они наносили один раз в день на каждую лопатку.

Выработка спермы у участников снижалась к восьмой неделе. Причём предыдущие исследования мужских гормональных контрацептивов, вводимых путём инъекций, показали, что среднее время подавления выработки спермы составляет от 9 до 15 недель.