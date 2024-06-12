Искусственный интеллект помогает заснуть на 74% быстрее

Ученые разработали медицинское устройство Elemind, помогающее быстрее заснуть. Оно работает с помощью искусственного интеллекта (ИИ). В разработку вложили 12 миллионов долларов.

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Устройство напоминает ободок. Оно считывает мозговые волны и стимулирует их, переводя в фазу глубокого сна. Гаджет может точно управлять мозговыми волнами, что обеспечивает более целенаправленный подход, чем лекарства, пишет newkhakasiya.online.

Гендиректор и соучредитель компании-разработчика Мередит Перри отметила, что лекарственные препараты воздействуют на весь организм, вызывая побочные эффекты. Elemind предлагает прямое решение, обучающееся и динамически подстраивающееся под каждого человека.

Создатели назвали такой подход «электрической медициной». Клинические испытания показывают, что технология вызывает сон на 74% быстрее, уменьшает тремор и улучшает память. Ученые планируют развивать технологию и нацелены на создание устройств, помогающих справиться с различными неврологическими заболеваниями.

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