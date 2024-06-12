В России разработали метод лечения посттравматического стресса

Ученые из Санкт-Петербургского электротехнического госуниверситета «ЛЭТИ» разработали способ терапии посттравматического стресса (ПТСР) с помощью магнитных импульсов, сообщает ИА NEWSDATA.RU.

© Deita.ru

Специалисты выяснили, что транскраниальная магнитная стимуляции помогает бороться с последствия сильнейшего стресса. При таком лечении на мозг воздействуют короткими импульсам, перед этим надев на пациента шапочку с контрастными метками для создания цифровой модели его головы.

Разработанная система полностью автоматизирована, манипулятор с высокой точностью направляет источник магнитного поля к нужным участкам мозга. Такого аппарата ранее в медицинской практике не было.

Ученые готовят разработанную систему к клиническим испытаниям, чтобы после внедрить в медицинскую практику.

Стоит отметить, что на данный момент в России такие разработки очень актуальны, так как ПТСР возникает после травмирующих психику событий, в частности после военных действий. Многим военным после возвращения в мирную жизнь понадобится помощь специалистов. ПТСР может вызывать вспышки гнева, депрессию, тревожность, провалы в памяти, головные боли и нарушения внимания.