Ученые нашли путь более эффективного выявления болезни Хантингтона

Британские ученые из Университета Ланкастера опубликовали исследование в журнале Brain Communications, согласно которому болезнь Хантингтона поражает помимо клеток мозга еще и микроскопические кровеносные сосуды.

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Коллективом из 30 нейрофизиологов, совершивших открытие, руководила профессор Анета Стефановская. Исследователи пришли к своим выводам после наблюдения за работой мозга 30 пациентов.

Ученые отмечают, что сосуды претерпевают изменения еще до появления основных синдромов болезни. Этот открытие в свою очередь позволяет заблаговременно оценить эффективность лечения болезни, которая на данный момент является крайне тяжелым и прогрессирующим заболеванием, которое нельзя вылечить.

На идею исследования их натолкнуло другое открытие в области биологии. Это позволило им заключить, что в случае с Хантингтоном нарушение работы клеток мозга вызвано сбоями в поступлении кислорода в мозг.

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