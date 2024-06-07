Гинцбург рассказал о разрабатываемой в России вакцине от рака

Директор НИЦЭМ им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал RT на ПМЭФ о вакцине от рака.

«Это единая технология для создания персонализированных вакцин. Каждая вакцина уникальна для каждого типа рака, но технология, с помощью которой они создаются — она одна для них всех... это персонализированная вакцина не только для каждого типа рака, но и, соответственно, больного раком», — заявил он.

Гинцбург подчеркнул, что это терапевтическая вакцина, она не предохраняет от болезни, а лечит пациентов, болеющих онкологическими заболеваниями.

«Этот препарат, эта вакцина, образно говоря, натравливает нашу иммунную систему, систему больного на злокачественные новообразования. злокачественные клетки благодаря тому, что эта вакцина в своём составе несёт те изменения, которые характерны на генетическом уровне для опухоли больного. Иммунная система больного узнать как те клетки, в которые попала вакцина, так и раковые клетки и начинает их уничтожать», — отметил он.

Сейчас необходимая работа ведётся в институте Гималаи совместно с центром Герцена и центром Блохина, а также коллегами из Сириуса. Все технологии «закрыты отечественными патентами».

«Первые прототипы вакцины созданы против меланомы», — добавил он, указав, что уже идут активные испытания на животных.

Следующий этап работы над вакциной — её перенос на пациентов, начнутся испытания. Это будет в начале следующего года.

«Будем надеяться, что всё это войдёт в клиническую практику через полтора-два года. Мы так хотим, мы так планируем. Надо решить ещё ряд научных проблем», — заключил он.

В феврале российский президент Владимир Путин рассказал, что Россия вплотную подошла к созданию вакцин от рака.