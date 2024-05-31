Ученые выяснили пользу от работы в офисе для сотрудников

Общение и дружба на рабочем месте помогают сотрудникам компаний сохранять психическое здоровье и мотивацию к труду. Об этом говорится в новом отчете аналитической компании Wiley Workplace Intelligence (WWI), доступном на сайте организации. В рамках исследования специалисты опросили более 2000 работников коммерческих предприятий.

© Газета.Ru

Как выяснили аналитики, 78% участников опроса чувствуют связь со своими коллегами, а 69% отметили, что им нравится налаживать отношения в рабочем коллективе. Около половины респондентов также заявили, что хотели бы лучше узнать своих коллег.

Результаты показали, что дружба на работе остается важным фактором удержания кадров. Больше половины (59%) опрошенных признались, что наличие друзей среди коллег было одним из факторов, повлиявшим на их решение остаться в компании. В докладе также отмечается влияние личных связей на работе на психическое здоровье.

Дружба может выступать в качестве способа поддержки в трудные времена, обеспечивать чувство принадлежности и снимать стресс благодаря общему опыту и пониманию.

Авторы отчета рекомендуют компаниям инвестировать в мероприятия по формированию команды, которые помогают укрепить доверие между коллегами, такие как командные волонтерские мероприятия или групповые обеды для сотрудников на местах, а также в облегчение обучения для тех, кто работает удаленно.