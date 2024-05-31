Психологи выяснили, как частица «НЕ» меняет смысл фраз и всех путает

Команда исследователей из Нью-Йоркского университета (США) определила, как работает наш мозг, обрабатывая фразы с отрицанием. Оказалось, что частица «не» всего лишь смягчает смысл сказанного, а не меняет его на противоположный. Иными словами, «не горячий кофе» не становится «холодным», его температура просто немного снижается. Статья об этом опубликована в журнале PLOS Biology.

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В самых разных сообщениях, от рекламы до судебных исков, отрицательные частицы используются намеренно, чтобы замаскировать истинный смысл фразы. Понять такие сообщения сложно не только людям: большие языковые модели в инструментах ИИ испытывают затруднения с интерпретацией отрывков, содержащих отрицание. Способность языка генерировать новые значения, сочетая разные слова, давно известна, но как происходит этот процесс, до конца не изучено.

Чтобы ответить на этот вопрос, американские психологи провели серию экспериментов. Участники читали прилагательные с отрицанием и без него (например, «нехороший» и «очень хороший») и оценивали их значение по шкале от 1 (действительно, очень плохой) до 10 (действительно, очень хороший).

Исследователи обнаружили, что участникам потребовалось больше времени, чтобы интерпретировать фразы с отрицанием. Сначала такие сообщения считывались как утвердительные: «не горячий» воспринималось как более близкое к «горячему», чем к «холодному». Но позже понимание изменилось на смягченное: «не горячий» интерпретировалось как нечто среднее между «горячим» и «холодным».

Данные поведенческих экспериментов были подтверждены с помощью магнитоэнцефалографии. Отследив мозговую активность участников во время выполнения заданий, психологи пришли к выводу, что частица «не» ослабляет разницу полярными понятиями. Противоположные значения сближаются: «не горячий» интерпретируется как «менее горячий», а «не холодный» как «менее холодный».