Ученые: преждевременная менопауза может привести к ранней смерти

Ученые из Финляндии сделали тревожное открытие. Согласно новому исследованию, женщины, менопауза у которых наступает раньше 40 лет, в четыре раза чаще умирают молодыми от онкологии и в два раза чаще от сердечных заболеваний или других причин. По статистике, преждевременная менопауза встречается примерно у 1% женщин.

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Исследователи подчеркнули, что применение заместительной гормональной терапии в течение более шести месяцев может снизить риск смертности от вышеназванных причин примерно вдвое. Результаты научной работы были представлены на 26-м Европейском конгрессе эндокринологов в Стокгольме, пишет NY Post.