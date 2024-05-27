Найдено соединение для потенциальных мужских негормональных контрацептивов

Американские ученые проанализировали коллекции соединений и нашли вещество CDD-2807. Оно тормозит действие белка STK33, необходимого для формирования функциональных сперматозоидов у мужчин и самцов мышей. Даже при низких дозах CDD-2807 успешно снижало подвижность и количество сперматозоидов и фертильность мышей без токсичных побочных эффектов. В будущем соединение может войти в состав мужских негормональных контрацептивов. Исследование опубликовано в журнале Science.

За последние 60 лет население планеты увеличилось более чем в 2,6 раза. По прогнозам, к 2037 году число людей, живущих на Земле, вырастет с 8 до 9 миллиардов. Эти цифры подчеркивают необходимость совершенствования контрацептивных средств, однако в последние десятилетия сфера не достигла особых успехов.

Американские ученые решили разработать негормональный метод контрацепции для мужчин. Предыдущие исследования показали, что белок STK33 содержится в семенниках и особенно необходим для формирования функциональных сперматозоидов у мужчин и самцов мышей. У мышей удаление гена Stk33 приводило к плохой подвижности сперматозоидов, а у мужчин мутация в этом гене вызывала бесплодие без других дефектов. Ранее были описаны соединения, которые тормозили действие STK33, однако все они влияют и на другие белки. Теперь исследователи проанализировали коллекции соединений с помощью химической технологии кодирования ДНК DEC-Tec и обнаружили новые мощные ингибиторы STK33. Из них команда вывела модифицированные и более стабильные версии. Самым эффективным оказалось соединение CDD-2807. Затем ученые протестировали его на мышах, оценили несколько доз и схем лечения, определили подвижность и количество сперматозоидов у мышей и их способность оплодотворять самок. Оказалось, что CDD-2807 эффективно снижало подвижность и количество сперматозоидов и фертильность мышей даже при низких дозах.

«Мы были рады видеть, что у мышей не было признаков токсичности от лечения CDD-2807, что соединение не накапливалось в головном мозге и не изменило размер яичек, как и у мужчин с мутацией STK33. Важно отметить, что контрацептивный эффект был обратимым. После периода без применения соединения CDD-2807 у мышей восстановилась подвижность сперматозоидов и их количество, и они снова стали фертильными», — рассказала Кортни Саттон, соавтор исследования из Медицинского колледжа Бэйлора, США.

Также ученые представили первую кристаллическую структуру STK33. Она показала, как CDD-2807 взаимодействует с белком в трех измерениях. По словам авторов, в ближайшие несколько лет они планируют продолжить изучение ингибиторов STK33 и соединений, подобных CDD-2807, у приматов, чтобы определить их эффективность в качестве обратимых негормональных мужских контрацептивов.