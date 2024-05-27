Ученые нашли связь между татуировками и лимфомой

Учёные из Лундского университета исследовали связь между татуировками и лимфомой. Они предположили, что татуировки могут быть фактором риска лимфомы, хотя признают, что этот вопрос нуждается в дополнительных исследованиях.

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"В ходе работы учёные выявили людей с диагнозом лимфома через реестры населения. Затем эту группу сопоставили с контрольной группой, в которую вошли люди того же возраста и пола, но без лимфомы. Все участники заполнили анкеты об образе жизни и о наличии татуировок", – рассказывает MedicalXpress.

После учёта важных факторов, таких как возраст и курение, исследователи выявили, что риск развития лимфомы был на 21% выше у тех, кто имел татуировки. Размер татуировки при этом значения не имел.

Учёные пока не могут объяснить «механизм» такой взаимосвязи, предполагая, что татуировка может вызывать в организме вялотекущее воспаление, которое, в свою очередь, может спровоцировать рак. Чернила для татуировки вводятся в кожу, организм интерпретирует из как что-то инородное и активируется иммунная система. Большая часть чернил транспортируется от кожи в лимфу и там откладывается.

Исследование опубликовано в eClinicalMedicine.