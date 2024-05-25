Найдены новые причины болезни Альцгеймера

Ученые использовали новую технику изучения одиночных живых клеток мозга. Измерив электрическую активность отдельных нейронов и концентрации белков в них, они нашли новые молекулы, связанные с деменцией. Результаты могут лечь в основу новых подходов к лечению болезни Альцгеймера. Исследование опубликовано в журнале Advanced Science (Adv. Sci).

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Предыдущие исследования показали, что некоторые нервные клетки мозга при болезни Альцгеймера становятся сверхактивными. Они посылают более сильные электрические сигналы и делают это чаще, чем здоровые.

В новой работе ученые разработали метод, с помощью которого можно измерить электрическую активность одной клетки. Они сравнили этот показатель в здоровых и больных клетках. Также ученые оценили уровни более 2250 белков в нервных клетках.

Около 50 белков оказались связаны с чрезмерно активными нервными клетками при болезни Альцгеймера. Некоторые из них ранее не привлекали внимания исследователей болезни Альцгеймера. Обнаруженные молекулы участвуют во многих функциях нервных клеток, включая энергетический обмен и воспаление.

Новые данные позволят ученым найти потенциальные лекарства от болезни Альцгеймера, которые будут действовать на гипервозбудимость клеток. Авторы полагают, что их подход к изучению клеток может совершить революцию в лечении не только деменции, но и других заболеваний.

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