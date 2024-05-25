Ученые нашли связь между шизофренией и генными мутациями

Ученые обнаружили связь между шизофренией и мутациями в генах, которые отвечают за развитие нервной системы человека. Об этом сообщили в Российском научном фонде (РНФ).

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Согласно новым данным, мутации в отвечающих за нервную систему генах могут быть потенциально связаны с развитием заболеваний психики. В частности, нарушения в генах CDH2, DCHS2, CDH23 могут приводить к развитию таких проблем. Они встречаются у людей, страдающих депрессией и шизофренией, в два раза чаще, чем у здоровых людей.

Отмечается, что структуру ДНК почти 300 добровольцев из числа жителей Москвы и Подмосковья исследовала группа генетиков под руководством старшего научного сотрудника Института регенеративной медицины МНОЦ МГУ Максима Карагяура, указали пресс-службе РНФ.

В Сибири ученые синтезировали кристаллы для лечения шизофрении. Они также смогут помочь при лечении болезни Альцгеймера и Паркинсона.

Ученые рассказали о причинах возникновения депрессии и шизофрении. Они определили, что эти психические заболевания были унаследованы людьми от денисовцев.

Все дело в определенном гене, широко распространенном среди населения, проживающего за пределами Африканского континента, и встречающемся у 70 процентов жителей Европы. Получается, что африканцев большая склонность к заболеваниям психики обошла стороной.