Искусственный интеллект поможет обнаружить рак молочной железы

Новое исследование показывает, что новая система искусственного интеллекта (ИИ) может помочь выявлять рак молочной железы, который распространяется в другие части тела, без необходимости биопсии.

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ИИ анализирует МРТ-сканы для обнаружения наличия раковых клеток в лимфатических узлах под подмышками.

В клинической практике ИИ может помочь избежать 51% ненужных хирургических биопсий для проверки лимфатических узлов на наличие рака, при этом правильно идентифицируя 95% пациентов, у которых рак молочной железы распространился.

Большинство смертей от рака молочной железы происходят из-за рака, распространившегося в другие органы, и рак обычно первым образом распространяется в лимфатический узел подмышки, пояснил ведущий исследователь доктор Басак Доган, директор исследований по изображениям молочной железы в Медицинском центре Университета Южного Запада.

Ученые обучили ИИ, питая программу МРТ-сканами от 350 вновь диагностированных пациентов с раком молочной железы, известным наличием рака в их лимфатических узлах.

Тестирование показало, что новый разработанный ИИ значительно лучше идентифицировал этих пациентов, чем врачи, использующие МРТ или ультразвук, сообщили исследователи в журнале «Радиология: Изображение рака».