Новый ИИ поможет предсказать эффективность лечения рака легких

Врачам помогут точнее назначать иммунотерапию рака легких. Исследование показало, что изменения мышечной массы и качества жира у пациентов влияют на эффективность лечения.

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Ученые из США использовали искусственный интеллект для анализа состава тела больных раком легких. Раньше врачи ориентировались на индекс массы тела (ИМТ), но он не учитывает детали о тканях.

Исследование показало, что потеря мышечной массы негативно влияет на пациентов, получающих химиотерапию или иммунотерапию. А изменения качества подкожного жира связаны с риском прогрессирования рака у тех, кто лечится иммунотерапией.

Разработанная учеными программа на основе ИИ анализирует снимки компьютерной томографии и помогает врачам подбирать лечение. Она доступна бесплатно другим ученым для дальнейших разработок в области онкологии.

Новое открытие позволит точнее прогнозировать эффективность иммунотерапии и улучшить результаты лечения рака легких.