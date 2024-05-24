Как человек отличает одни эмоции от других?

Этот механизм активируется путем стимуляции нейронов, соединяющих префронтальную и ретросплениальную кору мозга. Исследование, опубликованное в Nature Neuroscience, представляет собой значимый шаг в понимании социальных когнитивных процессов.

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В эксперименте, в котором приняли участие тысячи добровольцев, участникам показывали изображения лиц с разными эмоциональными выражениями, включая сердитые, счастливые и нейтральные. С помощью функциональной магнитно-резонансной томографии была зафиксирована активность мозга во время этого процесса.

Результаты исследования показали, что в мозге включается специализированная схема, ранее не изучавшаяся, которая включает в себя группу нейронных клеток, связывающих префронтальную и ретросплениальную кору мозга.

Это открытие открывает новые перспективы для разработки методов лечения психиатрических и неврологических расстройств путем целенаправленного воздействия на эти области мозга.

Ранее врач рассказала о болезни, которую многие могут не замечать. Также ученые объяснили природу происхождения «блуждающих мыслей».